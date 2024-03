La Selección Mexicana dejó escapar la oportunidad de terminar con la hegemonía que Estados Unidos tiene desde 2019.

Los dirigidos por Jaime Lozano no pudieron ante el poderío de la selección de las Barras y las Estrellas y perdieron (0-2) en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tras concretarse una nueva derrota tricolor, Hirving Lozano salió a ofrecer unas polémicas declaraciones en zona mixta y terminó siendo criticado por cuestionar a su propio director técnico.

Por tal motivo, Hugo Sánchez salió en defensa del Jimmy y no dudó en atacar al extremo del PSV Eindhoven luego de su “falta de respeto”.

“Después de los partidos, tiene que haber frialdad. Si yo fuese técnico, ya no lo volvería a llamar ni una vez más a la Selección porque no es correcto que un jugador diga que es un mal planteamiento táctico”, explotó el Pentapichichi.

El ex director técnico del Tricolor criticó fuertemente al Chucky por sus palabras y pidió mantener el código que existe entre el jugador y el entrenador porque el Jimmy no lo ha roto todavía.

“Jaime Lozano nunca ha salido a rueda de prensa a decir [que] Hirving Lozano se equivocó y a exhibirlo públicamente. Hirving está exhibiendo al técnico y no se vale. Hay que ser respetuoso entre ustedes y, si no, no tienes cabida en la Selección Nacional”, sentenció.