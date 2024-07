El técnico portugués de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, habló sobre la situación del delantero mexicano Alexis Vega, dando razones de por qué no llegó a Europa y decidió optar por el equipo del Estado de México.

¿Qué dijo Renato Paiva sobre Alexis Vega?

Paiva mencionó que el Benfica de Portugal estaba interesado por el jugador mexicano, pero la principal razón se debía al alto costo cuando estaba en Chivas, por lo cual se detuvo todo interés y quedó en rumor.

“Porque era mucho dinero, muchísimo dinero pedía Chivas, me han dicho los directivos de Benfica que el jugador les encantaba, pero se pedía muchísimo dinero, en ese momento era muy difícil llevar jugadores de México a Portugal”.

¿Qué pasa con Maxi Araujo?

Sobre la situación de una posible salida del uruguayo, Maxi Araújo, el portugués dijo; “cómo me encantaría saber esa respuesta, una bolita de cristal, que bueno era, en cuanto al mercado está abierto, tú no puedes controlar eso”.

El estratega dijo que en ocasiones los jugadores no quieren salir, pero cuando se cumple con la cláusula no se puede hacer nada; “Hay jugadores que tienen cláusulas y si llega una cláusula pues no hay como, a no ser que el jugador no quiera ir, pero no hay como decir que no”, agregó.