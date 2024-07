El jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, regresó a México después de la eliminación de la Selección Mexicana en Copa América, el atacante recordó la presión que vivió en el Club Guadalajara y la situación de por qué no pudo dar el mejor desempeño.

Lee también Santos Laguna rompe con lo tradicional y presenta su nueva playera con rayas verticales

¿Qué dijo Alexis Vega de Chivas?

Vega que tomará unos días de descanso tras la Copa América para después reportarse con su respectivo equipo, llego a Guadalajara en donde habló y recordó que no tuvo una buena etapa en Chivas.

“La presión tuvo mucho que ver porque es un equipo grande, en su momento yo tuve una buena racha y después al final no me fui como yo quería, agradezco que me dieron la oportunidad, pero no sé qué es lo que pasa que cundo salimos tenemos la oportunidad de que nos vaya bien”, agregó.

Alexis dijo que es espectacular jugar en Chivas a pesar no haber cumplido con las expectativas; “Guadalajara es una ciudad con muchas tentaciones, yo llegué muy joven y quizá por ahí y como dije en ocasiones te gana el desmadre y también hay que estar enfocado”, explicó

El Toluca, equipo donde juega el mexicano debutará en la Liga MX este sábado ente su exequipo, las Chivas en el estadio Akron.