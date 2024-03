La Selección Mexicana volvió a consumar un rotundo fracaso al perder (0-2) la final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante su acérrimo rival: Estados Unidos.

Los dirigidos por Jaime Lozano no pudieron quitarse la hegemonía que tienen sobre ellos las Barras y las Estrellas desde hace cuatro años.

Tyler Adams y Giovanni Reyna terminaron por hundir las esperanzas del Tricolor, que se quedó con las ganas de conquistar su primer trofeo luego de tres ediciones del certamen.

Tras la dolorosa derrota mexicana, las críticas sobre el Jimmy y su grupo de jugadores no se hicieron esperar, sobre todo por el pobre funcionamiento sobre el terreno de juego del AT&T Stadium.

Diego Cocca fue uno de los que declaró en contra de los integrantes de la Selección Mexicana por su falta de compromiso al momento de colocarse la camiseta verde.

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema; ninguno me dijo”, declaró.