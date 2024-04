'Jaime Lozano tendrá la obligación de sentar a Guillermo Ochoa... ¡NO JUEGA!', periodista de Fox Sports

Las secuelas de la dura derrota de México ante Estados Unidos continúan saliendo a la luz. Después de la indigerible y estrepitosa caída ante el máximo rival de la región, tanto Jaime Lozano, como un grupo de jugadores han sido fuertemente señalados, entre ellos Guillermo Ochoa, guardameta tricolor que atraviesa una crisis.

Ahora, el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, se ha sumado a las fuertes críticas alrededor de Ochoa, ya que el guardameta actualmente no es el portero titular de la Salernitana, es el arquero más goleado de toda Italia, y además apunta a su tercer descenso en el futbol europeo. Esta temporada, Paco Memo llegó a mil goles recibidos en el futbol de clubes.

¿Qué dijo Rubén Rodríguez de Guillermo Ochoa en Selección Mexicana?

Rodríguez ha cargado contra el guardameta, enfatizando en que actualmente Ochoa no puede ser el portero titular de la Selección Mexicana. Sumado a esto, el periodista declaró que no ve a Paco Memo en el futbol europeo en un futuro cercano, dando a entender que su regreso al futbol mexicano o a una liga inferior a las europeas está cerca.

"Jaime Lozano tendrá la obligación de sentarlo. Si no juega, claro, es el entrenador y está para tomar decisiones. Malagón, pensemos a futuro, ¿en dos años vemos a Memo Ochoa en Europa? Yo creo que no, con el nivel que tiene, no. Malagón le está sacando puntos al América. Si ves como entrenador, que tu capitán y tu jugador no está jugando, que ni siquiera está en actividad, tienes la obligación, no de echarle un mensajito, de ir a sentarte con él. Si tuviste el tiempo para ir a cenar a Italia, a España, puedes tomar un avión de viernes a sábado", expresó Rubén Rodríguez.

Además, Carlos Hermosillo se sumó a las críticas, asegurando que: "Eso no está en duda, es un gran arquero (Ochoa). El tema es el recambio generacional en una posición que es muy importante también y no lo estamos viendo. El otro día hablaban aquí de jerarquías, y yo digo mmm".