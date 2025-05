Javier Aguirre, desde su etapa como futbolista profesional, demostró tener una personalidad con un carácter fuerte, que no se dejaba de nada ni nadie. La cosa no cambió mucho cuando se convirtió en entrenador.

El vasco, que vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, recordó una anécdota poco conocida, en la que no se achicó ante una potencia e incluso mandó lejos a su entrenador.

¿A quién se la mentó Javier Aguirre?

México dio una enorme sorpresa en fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, ya que en el tercer partido tuvo en la lona a Italia, que sobre la hora logró el empate que les dio el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, Javier Aguirre revivió un momento incómodo donde los jugadores de la Azzurra se estaban burlando de sus pupilos. Lo peor de la situación es que aseveró que también el entrenador Marcello Lippi lo estaba haciendo.

Aguirre aseguró que se armó de valor y le mentó la madre al estratega rival, quien estaba junto a Francesco Totti, ya que no toleró la forma en la que se estaban mofando del Tri. Cabe destacar que al parecer Javier se confundió y no se trataba el exentrenador de la Juventus, sino Giovanni Trapattoni, quien dirigió a la 'Nazionale' ese campeonato.

“Ahora me atrevo a contarlo 20 años después… Me sentí como humillado, como mexicano. Mis jugadores, por las pintas, yo qué sé. Es verdad y es verdad que lo mandé a chingar a su madre. Ellos se reían de los jugadores mexicanos, los señalaban como los zapatos, sus físicos... no nos daban mucho... o esa fue mi interpretación”, contó el Vasco Aguirre a TUDN.

Sin embargo, Javier Aguirre tuvo su revancha, debido a que el estratega italiano les estaba rogando después que no apretaran más, ya que con el empate estaban clasificados los dos a Octavos de Final.

“Carmona no corras, estamos calificados los dos. Tu madre, cabrón, ahora sí nos pides favores cuando te reías de nosotros”, finalizó Aguirre.