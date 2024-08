Jean Meneses y Maxi Araujo se despiden del Toluca con emotivos menajes

Tanto el jugador chileno, Jean Meneses como Maximiliano Araújo emitieron sus respectivos menajes de despedida de los Diablos Rojos del Toluca, situación que la misma directiva confirmó en sus redes sociales.

¿Qué dijeron Jean Meneses y Maxi Araujo de su salida?

En el caso del Takeshi Meneses, utilizó una de sus historias de Instagram para agradecer a la directiva; “¡Gracias, por tanto, por los momentos vividos con esta afición, gracias a mis compañeros por el tiempo juntos, Gracias a Don Valentín, de compartir con este equipo, gracias a los médicos que estuvieron siempre estuvieron a mi lado, gracias a toda la gente que está atrás!”.

El jugador andino es nuevo elemento del Vasco da Gama de Brasil, ya presentó las pruebas médicas y solo falta que estampe su firma.

Por su parte el atacante uruguayo, Maximiliano Araújo tomó más tiempo para expresar sus agradecimientos con la directiva escarlata.

“Quiero agradecerle a esta gran institución Toluca FC por abrirme las puertas y ayudarme a crecer, por ayudarme a cumplir mis sueños de ir a selección y potenciarme para también cumplir mi sueño de ir a Europa. Le quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club, que hicieron que Toluca se convirtiese en mi casa ❤️ me llevo amigos, experiencias y recuerdos inolvidables, pero en especial me llevo el cariño de esta increíble afición que me apoyó en aciertos y errores”.

El jugador charrúa tuvo una gran participación con su selección en la Copa América, suficiente argumento para que saliera del club con direcc9iòn al Sporting de Lisboa.

¿Toluca prepara otra salida?

Aunque todo parase un rumor, Alexis Vega vive un buen momento en su segunda etapa con el Toluca, por lo cual el periodista Matteo Moreno adelantó que hay un interés del Villareal por llevarse al mexicano.

Tanto el jugador como la institución han dado un comentario concreto al tema.