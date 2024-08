El jugador mexicano, Jesús Gallardo, parece que no disfrutó al cien su paso como jugador de los Rayados del Monterrey, principalmente se lo achacó al técnico argentino Fernando Tano Ortiz que con su actitud le originó problemas.

¿Qué dijo Gallardo sobre el Tano Ortiz?

El ahora jugador de los Diablos Rojos del Toluca señaló para un podcast que sus últimos días como Rayado no fueron los mejores, todo lo contrario, deseaba salir del club.

La relación entre jugador y técnico no era la mejor, principalmente porque lo tenía como primera opción de cambio, cuando según él, estaba haciendo las cosas de buena manera.

“No me sentía cómodo con el técnico. No me ponía en mi posición, en ocasiones me cargaba muchas cosas a mí. Había partidos que no estaba jugando tan mal y me sacaba de cambio”, explicó.

Gallardo también señaló que recibió muchas criticas injustas por parte de la afición, pero manifestó sentirse feliz de llegar a un equipo como Toluca.

“Siendo sincero ahora estoy muy contento de estar en Toluca. Fue una decisión muy buena para mí. Por los años que estuve en Monterrey me costó. Sabía que venía a una gran institución como Toluca, no me arrepiento en lo más mínimo de llegar”, externó.

“Esa pasión se me había ido en Rayados, las ganas de jugar, de poder demostrar lo mismo, no sigo mucho ya a Rayados, trato de concentrarme más en Toluca”, puntualizó.