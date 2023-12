América dejó ir la victoria en la Final de Ida frente a los Tigres en el Volcán y terminaron empatando a un gol, aún cuando tuvieron las jugadas de mayor peligro y se adelantaron en el marcador.

Sin embargo, Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, considera ‘vergonzoso’ este resultado para el conjunto azulcrema, a quien veía con más oportunidades.

"El americanismo, hoy, debe estar avergonzado y triste. Por no haber hecho lo que tenía que hacer ante un equipo que hoy no pudo, porque Tigres hoy no pudo. Pero Tigres es un equipo tan experimentado que puede hacer mucho en la Vuelta", aseguró.

Ahora todo se definirá el próximo domingo en el Estadio Azteca, si las Águilas consiguen la 14 o los felinos se consagran como bicampeones.

