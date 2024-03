América continúa con paso arrollador en la Liga MX, torneo en donde fue campeón en diciembre pasado, y ahora, pese a las lesiones, continúa en la zona más alta de la clasificación buscando el bicampeonato. Por esto, José Ramón Fernández ha asegurado que este buen momento es un mandato de Emilio Azcárraga y Televisa para hacer olvidar a la Selección Mexicana,

Precisamente, el combinado nacional, dirigido por Jaime Lozano, atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años, donde liga siete encuentros directos sin ganar ante Estados Unidos, la eliminación temprana de Qatar 2022 y una incertidumbre alrededor de su futuro muy oscura. Por esto, José Ramón ha cargado contra Televisa y los dueños del futbol mexicano.

Lee también Estadio Azteca no pasó las pruebas exigidas por la FIFA ¿se quedará sin ser sede del Mundial?

¿Qué dijo José Ramón Fernández del bicampeonato de América y Selección Mexicana?

Joserra habló fuerte sobre Televisa, Emilio Azcárraga, refiriéndose a que el empresario es dueño de la empresa televisiva, de la Liga MX, del América, y de la Federación Mexicana de Futbol, organismo encargado de la Selección Mexicana.

"Sorpresa! La orden del mariscal es olvidarse del fracaso de la Selección, hacer bicampeón al #America y buscar, por todos los medios, que sea un equipo de época. Son dueños de todo!", redactó José Ramón Fernández en Twitter.

Aficionados de América se burlaron de José Ramón Fernández en Twitter

Ante su publicación, aficionados del cuadro azulcrema respondieron con burlas y ofensas hacia el periodista, con algunos comentarios más fuertes que otros.

"Lleva 50 años en el periodismo y no ha mostrado una sola prueba y solo lo afianza a hipotesis Asi no sirve el periodismo, a base de especulación solo queda como charlatán", "Así es viejo, y lo más disfrutable de todo no será ser bicampeones, sino verte sacar espuma por la boca del coraje", expresan algunos tweets.