Julián Quiñones envió una emotiva despedida hacia el Club América que ha desatado una ola de sentimientos encontrados entre los aficionados del conjunto de Coapa.

Lee también Gato Ortiz habría 'provocado' el despido de cuatro árbitros de la Liga MX ¿Quiénes son?

Tras el anuncio oficial de su partida hacia el futbol de Arabia, el jugador colombiano naturalizado mexicano tomó las redes sociales para expresar su gratitud y reflexionar sobre su paso por el equipo del futbol mexicano.

En sus palabras cargadas de nostalgia y agradecimiento, Quiñones destacó su compromiso desde el primer día que vistió la camiseta azulcrema. Reconoció la dualidad de emociones que puede conllevar la trayectoria de un jugador en un club de esta magnitud, describiendo su propio camino como breve, pero excepcional. Remarcó haber dejado huellas imborrables, lo cual subraya su impacto tanto dentro como fuera del terreno de juego.

¿Qué escribió Julián Quiñones?

"Hola. Americanistas, desde el día #1 que pise esta institución sabía a qué venía y lo cumplí y también sé que el paso de nosotros los jugadores por el club más grande de México puede ser muy corto y puede ser muy largo. Y como puede ser excelente también puede ser malo. Mi paso fue muy corto y en mi punto de vista fue excelente, donde dejé huellas que nunca se podrán borrar. Muchas gracias por todos los momentos buenos y sobre todo malos", fueron algunas de las palabras de Quiñones.

El futbolista no pasó por alto los momentos difíciles, agradeciendo tanto a quienes lo apoyaron incondicionalmente como a aquellos que, de una u otra forma, lo impulsaron a superarse. Reconoció a sus compañeros de equipo con afecto, destacando la fortaleza y unión del vestuario, un logro significativo dada la exigencia y el prestigio del club.

"Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también por qué me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día. Porque no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido, mis respeto y admiración a todos. Gracias. Americanistas", finalizó Julían.

Hola. Americanistas desde el día #1 que pise esta institución sabía a qué venía y lo cumplí y también se que el paso de nosotros los jugadores por el club más grande de México

Puede ser muy corto y puede ser muy largo.

Y como puede ser excelente también puede ser malo. Mi paso… https://t.co/rENOrz0YnZ — Julian Quiñones (@julian_quiones3) June 20, 2024

La despedida de Julián Quiñones resonó profundamente entre los seguidores del América, quienes valoraron su entrega y dedicación durante su estancia en el equipo. Su mensaje no solo fue una despedida, sino también un tributo a la institución y a todos los que formaron parte de su experiencia en el club.

El impacto de Quiñones en el América trascendió más allá de los números y estadísticas, se convirtió en una figura querida por su entrega en cada partido y por su capacidad de dejar una marca indeleble en la historia reciente del club.

El mensaje emotivo de Julián Quiñones no pasó desapercibido entre los fervientes aficionados del América, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y agradecimiento hacia el jugador colombiano.