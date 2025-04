Katia Itzel García, árbitra del futbol mexicano, se encuentra en el centro de la controversia tras las críticas del exnazareno y analista de ESPN, Felipe Ramos Rizo.

La participación en partidos de ligas amateur de Katia Itzel Garíca ha desatado las críticas del exsilbante sobre el profesionalismo en el arbitraje mexicano.

Aedmás, Ramos Rizo señaló el desempeño de García en el partido Chivas vs. Puebla, acusándola de errores graves. Además, compartió imágenes de la árbitra en un torneo amateur en Portland, Oregón, el pasado noviembre, afirmando que esto perjudica el prestigio del arbitraje profesional.

¿Qué fue lo que criticó Ramos Rizo de Katia Itzel García?

“En la talacha, Katia también anda arrastrando el prestigio en ligas amateur. Esto derivado del libertinaje que existe, no hay disciplina”, escribió en X, generando una ola de críticas hacia la silbante.

En la talacha, Katia también anda arrastrando el prestigio en ligas amateur, un día en profesional, al otro en la talacha. Esto derivado del libertinaje que existe, no hay disciplina, no hay dirección y cada quien hace lo que quiere,insisto invierten mucho la @FMF para que anden… pic.twitter.com/csshlcwONk — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 16, 2025

Mejor que se vaya a la talacha, feria de patadas en el @Chivas Vs @ClubPueblaMX pésima calificación de faltas, las rojas las hace amarillas, el partido la rebasó y se perdió. Cuando los jugadores no ven autoridad se despachan con la cuchara grande. Expulsión. pic.twitter.com/AnMjCU4NX5 — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 16, 2025

Otro gran problema de Katia es al aplicar la ventaja, aquí hay una clara falta en media cancha a favor de Chivas, la deja correr y podrán ver que hay 7 jugadores de puebla y Chivas lógicamente pierde el balón, entonces cuál es la ventaja. Lamentablemente no tiene quien le… pic.twitter.com/xPhdRovBpe — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 16, 2025

Ante estos señalamientos, Katia Itzel García no se quedó callada. A través de una historia en Instagram, publicó un mensaje que muchos interpretan como una respuesta indirecta a Ramos Rizo.

En él, habla de “señores que juegan a ser dioses” y critican desde una supuesta superioridad, sin valores ni confianza. “Creer no es lo mismo que ser, y por eso creer tiene más letras porque para ser no se necesita el bla bla bla”, escribió, dejando entrever su rechazo a las críticas.

"Era de una vez... hay señores que juegan a ser dioses: En el mundo hay "personas" que juega a ser dioses, ni siquiera son seres humanos, cree saberlo todo, o tener la verdad absoluta; pero en realidad solo son personas sin escrúpulos, faltos de valores y confianza en si mismos, tanto que cuando los piden contar su historia solo tiene un gran YO YO YO para el mundo, ah y también viven en pasado un tiempo que ya no existe: " creer no es lo mismo que ser, y por eso creer tiene mas letras porque para ser no se necesita el bla bla bla...", escribió Katia Itzel en sus historias de su cuenta de Instagram.