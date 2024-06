La Selección Mexicana mostró una ligera mejoría ante Brasil en su tercer duelo de preparación rumbo a la Copa América 2024.

Sin embargo, el resultado terminó siendo el mismo que contra Uruguay, una derrota que terminó doliendo más por concretarse en los minutos finales.

Cabe resaltar que el director técnico de la Scratch do Ouro, Dorival Júnior, decidió no alinear a sus mejores elementos, por lo que las críticas sobre el desempeño del Tricolor no se hicieron esperar.

En la mesa de Futbol Picante, los analistas no se guardaron nada y realizaron fuertes comentarios contra los dirigidos por Jaime Lozano.

“No es menospreciar a ningún futbolista que está en la Selección Nacional, pero es una realidad que de las últimas generaciones la anterior estuvo en un nivel muy alto y esta es la más escasa en cuanto a talento”, sentenció Francisco Gabriel de Anda.

