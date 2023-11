México cayó 2-0 en Tegucigalpa, en el primer duelo por el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, en una muy pobre exhibición que provoca que se haga una hazaña en el juego de vuelta a celebrarse el martes en el Azteca.

UNO A UNO

Guillermo Ochoa: Sin calificación. Lo único que hizo fue recibir un fuerte golpe que lo lesionó.

Jorge Sánchez: Mal. Mal en ataque, mal en defensa.

César Montes: Mal. Descolocado en el gol hondureño.

Johan Vásquez: Mal. Se notó nervioso y en el segundo gol hondureño lo hicieron pomada.

Jesús Gallardo: Bien. Desde hace tiempo ha sido de los mejores jugadores del equipo nacional. Se nota el recorrido que tiene. Salvó del segundo gol a Malagón.

Luis Romo. Mal. No conectó en ofensivo, se la pasó persiguiendo a los hondureños en defensa.

Edson Álvarez: Regular. Quiso hacer mucho, hizo apenas lo suficiente. En Inglaterra tiene misiones más ofensivas, se le nota que la pelota a veces le pesa.

Erick Sánchez: Muy mal. Ni la sombra de lo que se vio contra Alemania. Salió de cambio.

Orbelín Pineda: Muy mal. Lo pusieron como extremo, no desbordó. Quiso jugar den enganche, no dio claridad.

Hirving Lozano: Regular. Mostró carácter y buscó salirse del librito.

Santiago Giménez: Mal. Sus mejores jugadas las hizo en el medio campo donde no trasciende. No tuvo balones a modo.

CAMBIOS

Luis Malagón: El primer balón que tocó lo recogió del fondo de la portería. Salvó del segundo tanto, pero se mostró nervioso en varias ocasiones.

Uriel Antuna: Regular. Su ingreso se notó de inmediato, hizo lo que sabe y fue opción ofensiva, pero con el paso del tiempo se perdió.

Raúl Jiménez: Mal. Tampoco tocó una sola pelota en posición de peligro.

Luis Chávez: Mal. Intrascendente, no se notó en la cancha.

Julián Quiñones: Mal. Su entrada sólo sirvió para terminar la transición.

DT Jaime Lozano: Mal. Falló en el once inicial. Tardó en modificar. No logró darle reacción al equipo y ahora deberá venir de atrás para tratar de salvar el orgullo, el pase al Final Four y la clasificación a la Copa América.