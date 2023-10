Alicia Cervantes es ya una verdadera leyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Campeona en el Clausura 2022, la exjugadora de Rayadas rebasa ya la centena de partidos con la camiseta rojiblanca, además de ser la jugadora más importante en ataque para el Rebaño Femenil.

La atacante de 29 años, nacida en Arandas, Jalisco, rebasó este torneo los 100 goles anotados con Chivas, luego de sumar 92 anotaciones en fase regular (en este torneo suma 15 goles en 16 partidos), además de 10 tantos en Liguilla, donde acumula 24 partidos con el Rebaño. Sin embargo, toda esta historia pudo ser evitada, debido a que estuvo cerca de llegar al América, odiado rival de las tapatías, pero la misma 'Licha' evitó ese traspaso.

¿Qué dijo 'Licha' Cervantes sobre el América?

En el podcast de Jesús 'Canelo' Angulo, Licha ha sido una de las invitadas más importantes, donde llegó a comentar que llegó a dejar de jugar por una situación familiar, o donde aseguró que estuvo cerca de llegar al América Femenil; sin embargo, ella se opuso a ese posible traspaso.

"Recuerdo que América estaba interesada en mí y había un icambio de jugadora. Y me dicen 'oye, está el intercambio de América' le dije 'no, no me quiero ir a América'. Y me dicen '¿Por qué no? Si tu te querías ir a un equipo bien y todo. Le dije: 'sí, pero no al América, al América no me voy'", sentenció 'Licha'.

Eso es amor no chingaderas ❤️💯 la próxima goleadora del torneo así sea amén 🙏🏼🙌🏼 pic.twitter.com/ofUhfEXC57 — SolymarAQ🌞🌊🐐 (@soly1924) October 20, 2023

Licha, que debutó en la Liga MX Femenil con Rayadas, llegó a Chivas para el Apertura 2020. En su primer torneo jugó 14 encuentros y anotó 12 dianas, demostrando que su intención era hacer historia con el Rebaño Sagrado.