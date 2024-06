Este viernes 7 de junio se reportó que fue detenido en Panamá el empresario argentino Carlos Ahumada quien es señalado por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR) de presunto enriquecimiento ilícito.

El periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer la noticia a través de su programa de Grupo Fórmula: 'Por la mañana', en el cual informó de la detención de este empresario en el país panameño.

Ahumada había solicitado en el pasado mes de abril un amparo contra el señalamiento por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía; sin embargo, fue detenido por las autoridades migratorias de Panamá.

No obstante, el empresario podría quedar en libertad en caso de que México no emita ninguna solicitud de extradición o no proceda jurídicamente en las próximas 24 horas

¿Cuál es la relación de Carlos Ahumada con el futbol mexicano?

Carlos Ahumada se dio a conocer en el futbol mexicano cuando intentó formar parte del balompié en la cuestión directiva en el 2002 al comprar al equipo León.

En aquel año, el entonces propietario de los Panzas Verdes, Roberto Zermeño, recibió la recomendación de entrevistarse con el empresario y tras su platica detectó algunas irregularidades en las intenciones de Ahumada, quien según sus palabras le había pedido fiado, además de que una des sus promesas era llevar al equipo esmeralda al entrenador César Luis Menotti.

Al final, el empresario leonés vendió al equipo por cinco millones de dólares a Ahumada en pagarés, pero en dos meses descendió el equipo. Vino el estira y afloja, el argentino ya no quiso pagarle a Zermeño que lo demandó y le devolvieron el equipo.

Carlos Ahumada. FOTO: Especial

Un año después, 2003, Ahumada lo volvió a intentar con Santos Laguna al que se lo compró al Grupo Modelo. Doce meses después el equipo lagunero estaba al borde de la quiebra y del descenso.

Vinieron las acusaciones contra Ahumada y el equipo que quedó a la deriva fue devuelto por Hacienda a Grupo Modelo.