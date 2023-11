El futbol mexicano posiblemente viva un nuevo cambio en su sistema deportivo, se rumoró que podría existir la posibilidad de unir a los equipos de la Liga de Expansión y los equipos Sub 23.

Al respecto Mario García, técnico del Atlante, equipo que jugará la Final del Apertura 2023 ante Cancún FC opinó que no está convencido.

"No es una mala idea si se sabe organizar y si se respeta a muchos clubes históricos", expresó el estratega.

Luis Arce, estratega del Cancún FC, se mantuvo en la misma línea, aunque piensa que los equipos de expansión saldrían perjudicados.

"No puedo decir que es del todo malo y ni decir que es del todo bueno, creo que no es la mejor solución porque le puede quitar difusión de la poca que ya tiene la liga al jugar contra equipos filiales", indicó el joven mexicano.

Arce señala que está posible fusión cambiaría la presión y formación de los futbolistas que buscan llegar a equipos de la Primera División.

"En lugar de jugar con estadios con gente, jugar en centro de alto rendimiento en ciudades deportivas que son bonitas pero quitan un montón de cosas de alto rendimiento", señaló Arce y añadió que desde su análisis "puede haber mejores estrategias fomentando el crecimiento de los jugadores".

Aspecto en el que coincidió Mario García

"De repente no nos escuchan, no es mala idea, pero imagínate Atlante con 100 personas (en un lugar) cerrado, como aficionado me daría tristeza imagínate cómo jugador, el jugador se forja en la competencia, no lo puedes desaparecer", sentenció el entrenador del Potro.