A pesar de la victoria de Cruz Azul 2-1 a Mazatlán, en la jornada 3 del Clausura 2024, el equipo sigue careciendo de algunos refuerzos en ciertos sectores del terreno de juego.

Un refuerzo que ha sonado en las últimas horas, es la posible llegada de Jorge Sánchez a La Máquina. Un jugador que le puede apartar experiencia en la zona defensiva, pero que a pesar de que se habla de su arribo, el técnico de Cruz Azul desconoce si esto pasará.

En conferencia de prensa, Martín Anselmi, aseguró no tener conocimiento sobre este fichaje, pero dejó la puerta abierta para este elemento en caso de que llegó a La Noria.

“Te tengo que ser cien por ciento sincero, no sé absolutamente nada de los posibles fichajes. Obviamente Jorge Sánchez es un gran jugador, internacional que también viste los colores de la Selección Mexicana. Entonces, sería alguien importante para nosotros, pero realmente te soy sincero, no sé en qué estado está la situación y si puede llegar a reforzar, bienvenido sea”.

El timonel recalcó que mientras el mercado de féchales esté abierto, seguirán viendo opciones para reforzar al plantel: "Al final cuando el mercado está abierto aparecen oportunidades, estoy muy contento con los jugadores que tengo pero tampoco te diré que no vamos a incorporar a nadie más, los admiro en la forma de entrenar competir, como nos mejoran como cuerpo técnico, haremos un fichaje si viene a sumar, el objetivo es a largo plazo, construir un equipo que sea cada vez más sólido y pensar en grande, el mercado está abierto y realmente no sé si va a llegar".





Satisfechos en Cruz Azul por el rendimiento ante los cañoneros





Este triunfo fue un respiro para Martín Anselmi y sus jugadores. Ganar, gustar y ser aplaudidos por la afición era algo que ya necesitaban para tener confianza, por lo que agradeció a la afición su apoyo incondicional.

"Creo que necesitábamos ganar está claro, en la fecha anterior no se nos daba el resultado, era importante ganar en casa. Me dicen que desde el 2022 qué a un resultado no se le daba la vuelta. Fue complicado empezar perdiendo, el equipo supo ir al frente, dar la vuelta, natural, control, en los últimos minutos, la carga emocional, es normal, ahora en nuestro próximo partido que no nos vuelva a pasar lo de los minutos finales, es lo que queremos y controlar a través de la pelota con ventajas sobre el final muy ansiosos, porque necesitábamos este triunfo".

Y añadió: “A la afición gracias por estar por alentarnos, hay gente que me escribe desde el primer día, nos necesitamos para construir algo juntos, más de 18 millones de hinchas que estén con nosotros, sabemos que hay golpes pero tenemos 18 millones de hinchas para defendernos".

