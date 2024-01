América se consagró el pasado diciembre, ante un Estadio Azteca pletórico, campeón del futbol mexicano por decimocuarta vez; sin embargo, la polémica no faltó en la consecución del campeonato, con una polémica tarjeta roja que terminó por inclinar la balanza en favor de las Águilas sobre los Tigres de la UANL.

Al minuto 83' del encuentro, Raymundo Fulgencio, que recién había ingresado de cambio al encuentro, soltó un manotazo al rostro de Julián Quiñones, quien exageró de más el contacto; sin embargo, Adonai Escobedo, silbante central de la Final, decretó la acción como roja para el jugador felino.

Ante esto, uno de los consagrados bajo los colores azulcremas, Miguel Layún aceptó que hubo fallas arbitrales en favor del América, aunque lo hizo de forma irónica. En una plática con el Escorpión Dorado, Layún hablaba sobre casos de corrupción en el futbol, cuando el youtuber le expresó "En Italia descienden a la Juve, ¿Aquí al América cuándo le ha pasado?".

Algo que desató por completo la ira de Layún, quien contestó: "Sí, no era roja la de Fulgencio. No pegó un puñetazo, digo un manotazo, en la cara de Quiñones", a lo que Escorpión Dorado respondió: "Ah no manches, apenas lo rozó y se tiró el moreno este (Quiñones). Sí (le tiró un manotazo), pero no le pegó".

Al final, Layún habló sobre otra jugada polémica, el pisotón de Rafael Carioca en la Ida: "¿Si el pisotón de Carioca hubiera sido un americanista, hubiera sido roja o amarilla? Viste, hay para todos lados".