Miguel Layún tuvo un inicio complicado en la Liga MX. Luego de su paso por Italia, América se fijó en el lateral, por lo que vivió su segunda experiencia tras su estancia con el Veracruz. La realidad es que siempre fue señalado por sus paupérrimas actuaciones naciendo el clásico ‘Todo es culpa de Layún’.

Sin embargo, en un ejemplo de resiliencia, el futbolista mexicano de a poco fue mejorando, convirtiéndose en un emblema de las Águilas, la Selección Mexicana y en un representante del balompié nacional en Europa.

¿Miguel Layún saldrá del retiro?

Después de que Miguel Layún ganó su tercer título de Liga con el América en el Apertura 2023, el jugador decidió colgar los botines, ya que señaló que pese a sus 35 años, ya había dato todo lo que podía en el futbol profesional.

Desde ese momento, Layún se ha enfocado en otros proyectos, pero siempre ligara al futbol, principalmente en la Américas Kings League, de la que es presidente y fue en gran éxito su primera edición.

No obstante, parece que al exfutbolista del América no le ha gustado su vida alejado del balón y los campos de juegos, ya que recientemente reveló sus ganar de salir del retiro para volver a ser futbolista.

No obstante, en un enigmático mensaje que publicó en redes sociales, habría dejado claro que no regresará al América, porque seguramente sus seguidores no iban a estar contentos con su próximo equipo, sin decir cuál era.

“Propuesta para volver a las canchas… ¡Muchos me van a reventar, pero pues es lo que hay!”, fue la publicación que hizo Miguel Layún en redes sociales.

De momento no ha dado más detalles de su futuro y, aunque muchos creen que sí va a regresar al futbol profesional, otros optan por la posibilidad de que se trate de algún cuadro de la Kings League.