Miguel Layún protagoniza un divertido momento con su abuelita: "No te conozco"

Miguel Layún protagonizó un divertido momento en compañía de su abuelita, Rosalía. Y es que, durante una transmisión en Twitch junto con Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, llamó por teléfono a su familiar.

Para sorpresa de Layún, su abuelita no reconoció su voz. Al contrario, le contestó "no sé quién es. No te conozco la voz". Ante la insistencia del futbolista, Rosalía mostró molestia y remató con un "que te vaya bien. Ya me enojé", causando que los tres jugadores estallaran en carcajadas.

El Apertura 2023 será el último torneo del veterano, pues se retirará del futbol profesional. En el actual certamen, el conjunto azulcrema buscará el título catorce.

Por lo pronto, disputarán las semifinales contra el Atlético de San Luis. Ahí, se definirá quién pasa a la última ronda.

Cómo se enoja la abuelita de Miguel Layún.😂 pic.twitter.com/FzAvs76HNd — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) December 5, 2023

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre América y Atlético de San Luis?

Miércoles, 6 de diciembre

Atlético de San Luis vs América/ 21:00/ ESPN y Star+