Pumas va por la hazaña a Monterrey, donde tiene que ganar por dos goles a los Tigres, después de perder 1-0 en la Ida de los Semifinal del Apertura 2023.

Un punto a favor de los auriazules es que por los regios no estará André-Pierre Gignac, quien no se recupera de la pubalgia que no lo ha dejado entrenar al 100 por ciento.

Pero eso no alivia a Antonio Mohamed, técnico de los universitarios, pues dice que el plantel dirigir por Robert Dante Siboldi, tiene con qué cubrir esa ausencia.

“Yo no voy a hablar de la jerarquía que tiene Gignac, es un gran jugador, al que hay que respetársele toda su historia y si no está, pues está Nicolás Ibáñez, quien ha sido campeón de goleo, que ha sido campeón con el Pachuca y ha demostrado su valía”, dijo el Turco en una rueda de prensa realizada a la llegada de Pumas a Nuevo León.

Gignac no ha trabajado esta semana con los Tigres, no viajó a la ciudad de México para el juego de ida, con la esperanza de que pudiera estar para la vuelta en el Universitario, mas parece que no podrá ser así: “Tigres no cambia mucho esté Gignac o no, juegue quien juegue debemos de estar preparados”.

Antonio Mohamed no lo niega, tiene un gran cariño por Monterrey, no sólo por la ciudad sino por los Rayados a los que regresaría cuantas veces pueda: “Soy técnico de Pumas, pero mi corazón está con Monterrey y Tigres no es mi enemigo, pero será mi rival por siempre”.

Por el equipo de Pumas, Jesús Rivas no realizó el viaje, y se habla que Mohamed está pensando iniciar el juego con Gabriel Fernández y Juan Ignacio Dinenno en la delantera.