Nahuel Guzmán se convirtió en uno de los protagonistas del partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2025 frente al Necaxa, no solo por su actuación en la cancha, sino por su contundente denuncia contra la afición rojiblanca.

Gracias a sus atajadas, Tigres mantuvo un marcador ajustado en el Estadio Victoria, pero el argentino no dejó pasar el comportamiento de los aficionados, quienes incurrieron en el grito prohibido.

Tras ser nombrado el mejor jugador del encuentro, en el que celebró su partido 500 con Tigres, Guzmán aprovechó los micrófonos para expresar su indignación.

¿Qué fue lo que dijo Nahuel Guzmán al final del partido ante Necaxa?

“Me gustaría denunciar públicamente el tema de grito porque no se puede más, tienen que poner el reglamento sobre la mesa, tienen que poner personalidad la gente que tiene que toma decisiones y medidas de verdad, porque no es por mí, es por un protocolo que han inventado que han decidido que sea así y no me lastima a mí, lastima a todo el futbol mexicano, que pongan los huevos sobre la mesa la gente que los tenga que poner y tomar las decisiones que tengan que tomar”, afirmó el guardameta con evidente molestia.

El ‘Patón’ señaló que las autoridades deben actuar con firmeza, recordando que existen precedentes y protocolos establecidos para erradicar estas conductas.

“Perdón la expresión, pero termino jugado 200 revoluciones, a 180 pulsaciones y creo que son las palabras que me salen en este momento”, añadió, visiblemente molesto.

Guzmán también contextualizó la gravedad del problema, destacando la proximidad del Mundial 2026, donde México será coanfitrión.

“Falta muy poco para el Mundial y a nivel internacional este hecho ya ha sido sancionado. Entonces, no tiene que ver solo conmigo, ya lo dije el otro día, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un protocolo que inventaron y que están comprometido a respetarlo”, sentenció.

En el pasado, clubes han enfrentado multas y hasta partidos a puerta cerrada por conductas similares, pero el problema persiste.

Con el partido de Vuelta en el horizonte, la atención no solo estará en el resultado deportivo, sino en las posibles sanciones que podrían derivarse de esta denuncia.