NO SERVIA ✖️



En la trasmisión de Estados Unidos del partido de América vs Pachuca, se mencionó que durante el juego el VAR no funcionaba y la pantalla de la cancha del Azteca no la pudieron prender, por ello no se pudo revisar ninguna jugada polemica del partido.#LigaMx pic.twitter.com/aQTRXQAw3P