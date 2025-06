Luego de la dolorosa eliminación en la ronda de Play-In del Clausura 2025 de la Liga MX ante Rayados de Monterrey, Pumas ha vuelto con nuevas ilusiones de cara al próximo torneo del futbol mexicano.

La escuadra de Efraín Juárez, quien vivirá su segundo certamen al frente de los universitarios, llegará al Apertura 2025 con una sola idea en mente: tomar revancha y regalarle el ansiado título a su afición.

Con esa responsabilidad, Pablo Bennevendo, uno de los líderes de la institución, levantó la voz y, tras realizar las pruebas médicas, se dijo consciente de la necesidad de levantar un campeonato.

"Sabemos que tenemos la responsabilidad de obtener títulos. Ya va tiempo que Pumas está sin trofeos y no puede ser así. Y te digo, nosotros trabajamos enfocados a ese objetivo. El equipo no se fue con buen sabor de boca el torneo pasado", comentó.

El defensor mexicano, quien portará el gafete de capitán, aprovechó la oportunidad para hablar del mercado de transferencias, en especial dedicando elogios a Héctor Moreno, actual jugador de Monterrey, quien llegaría a la institución auriazul tras su participación en el Mundial de Clubes.

"Creo que todos conocemos la carrera futbolística de Héctor Moreno. Es un excelente jugador. No he tenido el gusto de conocerlo, pero me imagino que también es una excelente persona y en dado caso de que llegue —porque no sabemos nada nosotros aún—, va a ser una linda incorporación. Los que se encargan de eso son el director técnico y la directiva, nosotros, como equipo, estamos enfocados en trabajar e integrar a quien llegue".

En ese sentido, Bennevendo habló de las bajas que ha sufrido el club, haciendo hincapié en la salida de Lisandro Magallán, quien era una pieza clave.

"Sabemos que va a ser una fuerte baja, porque era un pilar importante para nosotros, más allá de lo futbolístico como personal, como pilar del grupo, pero el equipo va a estar unido para poder sobreponerse a esas adversidades", finalizó.