Monterrey consiguió una importante victoria (1-3) sobre Pumas en el estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2025.

Los Rayados lograron ampliar la impresionante hegemonía que tienen sobre los Felinos, ya son ocho partidos consecutivos sin perder ante ellos, con saldo de seis triunfos y dos empates.

Luego de sufrir una dolorosa eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf, el conjunto de Martín Demichelis pudo darle la vuelta rápidamente la situación.

Tras quedarse con los tres puntos en C.U., La Pandilla se metió en la lucha directa por los puestos de la Liguilla directa al ubicarse en la octavos posición.

Lee También Álvaro Morales se burla de Pumas por culpa de Sergio Ramos: “Una leyenda vino y sólo faltó que les escupiera”

Sin embargo, el marcador en el Olímpico Universitario pasó a segundo término por la polémica que se generó con las decisiones arbitrales.

El árbitro central, Ismael López, y los miembros del VAR, decidieron anular dos anotaciones de Pumas y cortar una jugada antes de que el balón se incrustara en la portería del Monterrey.

Sobre todo, una de las acciones que más controversia causó, tanto en el inmueble auriazul como en las mesas de análisis pospartidos, fue la tarjeta roja que recibió Sergio Ramos.

El defensa central español fue expulsado ya sobre la hora por propinarle una patada a Guillermo Martínez cerca de las bancas, por lo que generó la molestia de los integrantes del conjunto universitario.

Sin embargo, desde la primera mitad, el excapitán del Real Madrid le había dado un codazo a Pablo Bennevendo, aunque no fue ni siquiera amonestado.

Por tal motivo, con la segunda agresión tan evidente, los rumores comenzaron a salir sobre que Sergio Ramos había provocado su expulsión para poder irse a España de vacaciones durante la Fecha FIFA.

¿Qué dijeron los periodistas de ESPN sobre Sergio Ramos?

En ese sentido, durante un debate en el programa de ESPN, Raza Deportiva, ambos panelistas estuvieron de acuerdo con dicha versión y reventaron al campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Lee También Efraín Juárez reventó a Sergio Ramos por agresión vs Pablo Bennevendo: “Tiene que ser un ejemplo”

“El tipo se va aventar un mes de vacaciones... estuvo buscando de manera irresponsable ser echado del partido desde el minuto 20, ese codazo que pega era de roja. Esto no lo hubiera hecho, en una Fecha FIFA, en ningún equipo donde hubiera estado porque estaba en la Selección de España, acá le vale”, sentenció Rafael Ramos.

El conductor sentenció que se atrevió a provocar su expulsión porque “le importa muy poco” y lamento que sea “cínico y desvergonzado”.

Por su parte, la periodista Elizabeth Patiño también tundió a Sergio Ramos por la actitud que tuvo durante el duelo entre Pumas y Monterrey de la Liga MX.

“Por supuesto que no es el mensaje ideal, pero esto que hizo no es la primera vez que lo hace en su carrera. Me pareció cínico que lo pusiera en redes sociales, cayó en el cinismo de ir a buscar la tarjeta roja casa desde el principio del partido porque quería perderse un mes”, señaló la integrante de ESPN.