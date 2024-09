Miguel Herrera, a lo largo de su carrera como futbolista, entrenador y ahora de analista de televisión, se ha caracterizado por ser directo y sin filtros, lo que lo ha llevado a meterse en problemas en más de una ocasión.

Y recién estuvo en el canal de YouTube de su compañero en Fox Sports, Álex Blanco, donde toco varios temas. No obstante, destacaron lo de su pelea con Christian Martinoli y el raspón al estadio de los Pumas.

¿Qué dijo el Piojo Herrera del estadio de Pumas?

El Piojo Herrera reveló cuál, desde su punto de vista, es uno de los peores estadios del futbol mexicano. Y es que ha tenido la oportunidad de pisar esas canchas como futbolista y entrenador, por lo que a lo largo de tantos años de recorrido, llegó a la conclusión de que es el Olímpico Universitario.

Y sabe que esas declaraciones le van a acarrear mucho ‘hate’ de parte de los aficionados auriazules, debido a que por mucho tiempo dirigió al América, por lo que trató de suavizar todo revelando que de joven jugó para los felinos.

"A mí, el estadio de Pumas no me gusta nada, la gente va a tomarlo mal. Pumas es un buen equipo, muy tradicional, de chavos y siempre me gustó. De joven jugaba en un equipo que se llamaba así, porque el cuate que me invitaba le iba a ese equipo”, comentó.

El Piojo Herrera cree que el Estadio Olímpico no se puede ver futbol de buena manera por lo lejano e incómodo que es. Foto: Imago7

Sin embargo, aseguró que pese a que el Club Universidad Nacional tiene uno de los mejores equipos del futbol mexicano, carecen de un buen estadio, ya que según él, es lo que le sigue de feo.

"Pero el estadio no es feo... lo que le sigue. Para ver el futbol es lo que le sigue de feo, muy incómodo. El que la gente se escuche en un estadio tan amplio, con una pista de tartán de por medio, es mérito de la gente, de la afición de Pumas, y la verdad que sí se entregan", finalizó.