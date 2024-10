El podcast 'Futbol de Cabeza', conducido Ricardo Peláez, sigue dando de qué hablar tras una reciente charla entre el exentrenador Miguel Herrera y el exdelantero del Necaxa.

En esta conversación, ambos revivieron el Bicampeonato del Atlas, logrado bajo la dirección de Diego Cocca en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, pero en especial, el Piojo cuestionó las formas en que los rojinegros lograron la hazaña.

Durante la charla, puso en duda la legitimidad de los títulos obtenidos por los rojinegros, mencionando una serie de eventos controversiales que ocurrieron en esos torneos, incluyendo decisiones arbitrales y errores administrativos.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre el Bicampeonato del Atlas?

El tema surgió mientras ambos hablaban sobre la gestión de Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana.

Fue entonces cuando Herrera hizo un comentario que levantó sospechas sobre cómo Atlas consiguió sus títulos.

“Cocca puede ser un hombre con éxitos en el futbol mexicano, pero ¿cómo los dio?”, dijo Herrera.

Peláez interrumpió rápidamente para indagar sobre lo que insinuaba el Piojo.

“¿La cuestión... qué? ¿Lo de Atlas? ¿El Bicampeonato? ¿Cómo se dio? ¿Te estás refiriendo a eso?”, preguntó el exdirector deportivo del América y Chivas.

Peláez mencionó el polémico incidente ocurrido en la Semifinal del Apertura 2021, donde Atlas enfrentaba a Pumas. En ese encuentro, Juan Ignacio Dinenno, delantero felino, recibió un codazo en el rostro que lo dejó con una lesión grave, pero el árbitro decidió no marcar penal.

Atlas terminó avanzando a la Final y coronándose campeón tras vencer al León en penaltis.

"¿Te refieres al codazo en la cara de Dinenno?", preguntó Ricardo Peláez.

"Ese fue el primero (Apertura 2021) y el segundo es que yo pongo nueve extranjeros en la cancha y nos salimos por eso", respondió Herrera.

Miguel Herrera también revivió la Semifinal del Clausura 2022, donde su entonces equipo, Tigres, enfrentó al Atlas en un partido lleno de polémica. Atlas avanzó a la final. El partido originalmente había terminado 4-2 a favor Tigres, clasificando los rojinegros por marcador global; sin embargo, al tener nueve extranjeros en cancha, la Liga decidió anular los goles de Tigres y dejar el global 5-0.

“Yo pierdo uno, yo les doy uno”, dijo Herrera, refiriéndose a su eliminación a manos del Atlas en esa Semifinal.

El exentrenador de Tigres mencionó cómo su equipo dominó al Atlas en los dos partidos y recordó que incluso tenían la oportunidad de haber anotado más goles.

“Los dos partidos era para haberles metido 10 (goles) en cada juego, Tigres vs Atlas. Les dimos un 'recontrabaile' y les íbamos ganando. Florián (Thauvin) falla el quinto”, relató el Piojo.

"Yo entro al vestidor y digo voy a sacar al Carioca voy a meter a Florian. Viene Ayala y me dice ya no puedo, le digo aguántame un tantito mas, no ya no puedo (…) Me dice el Chima, metemos a Florian y sacamos a este... y metemos atrás a Guido, dije pues sí, y se te va el contar a los extranjeros en la cancha”, recordó Herrera

“Y se inventan el ultimo penal y yo veo venir al árbitro y digo: 'checa la jugada bien', ve la pantalla (el árbitro) y dice: '¿Penal? ¿lo debo marcar?' y marca penal. Con el empate ellos nos sacaban, por los goles de visitante y se ahorraban lo ‘broncota’ de los eliminamos porque hay una situación de extranjeros”, platico Miguel Herrera sobre aquella Semifinal del Clausura 2022 entre Tigres y Atlas.

En la Final, Atlas consumó el Bicampeonato tras vencer al Pachuca 3-2 en el marcador global.