La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, este miércoles dieron a conocer las nuevas iniciativas con las que pretender impulsar al balompié nacional y dejas de una vez por todas los fracasos recientes.

El regreso de la Regla del Menor aunado a una selección más estricta de jugadores extranjeros para ser considerados fichajes son las principales, mismas que se espera que se comiencen a notar de manera positiva en la Selección Mexicana.

¿Selección mexicana iba a jugar torneo de clubes?

En los últimos años los directivos del futbol mexicano se han cansado de idear métodos para que el balompié nacional sea reconocido a nivel mundial, pero ninguna de éstas ha funcionado.

Sin embargo, Miguel Herrera ventiló la que podría ser la más ridícula de todas, una que incluso no se aplicó, debido a que era evidente que no era una solución y no iba a funcionar.

El Piojo estuvo en el podcast de Ricardo La Volpe, donde señaló lo complicados que fueron los microciclos de cara a Brasil 2014. Fue entonces donde un directivo, de quien no reveló el nombre, tuvo la brillante idea de registrar al Tri como el club 19 y que jugara el torneo de la Liga MX.

“Un directivo propuso que la Selección jugara como el equipo 19 para que tuviera competencia y estuvieran jugando. Imagínate mi cara cuando estaba en plena exposición”, comentó ante la incredulidad del Bigotón.