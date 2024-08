Cuánto cuesta Jorge Ruvalcaba, extremo derecho de Pumas en 2024

Pumas no pudo este lunes con Seattle Sounders y se despidió de la Leagues Cup. Los futbolistas dirigidos por Gustavo Lema fueron goleados por 4 a 0 y de esta manera se despidieron del certamen en los octavos de final.

Jorge Ruvalcaba. Fuente: Instagram @_jr.17

Ahora, Pumas deberá retornar a las prácticas con la mirada puesta en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El retorno al torneo doméstico será el sábado 24 de agosto cuando reciba en su estadio al Atlas.

El valor de Jorge Ruvalcaba

“Fue de esos partidos en donde no te sale nada. No fue nuestra noche. Seattle Sounders nos dañó con las pelotas paradas a favor y nosotros no pudimos aprovechar los balones parados a nuestro favor”, remarcó Gustavo Lema tras la derrota de Pumas.

En este marco, el entrenador destacó el trabajo que hicieron sus futbolistas y ahora comenzará a trabajar de cara a lo que se viene en el Apertura 2024. En este marco, uno de los felinos que se destacó durante la Leagues Cup y en lo que va del semestre en la Liga MX es el extremo derecho Jorge Ruvalcaba que suma ocho partidos y tres goles.

El futbolista mexicano tuvo su nacimiento profesional en Estados Unidos y viene de prestar servicios en el Standard Lieja de Bélgica. Ahora, de retorno a Pumas, Jorge Ruvalcaba está dándolo mejor de sí en cada partido con la pretensión de seguir siendo tenido en cuenta por Gustavo Lema. El extremo derecho de Pumas tiene un valor de mercado actual de 300 mil euros y seguramente buscará repuntar esa cifra al menos hasta llegar a los 600 mil que costaba antes de ir a jugar a préstamo a Europa.