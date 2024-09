Lo único que le servía a Pumas era un triunfo y lo logró, sin un estilo claro de juego pudo imponerse (1-0) a Puebla, resultado que le da oxígeno al proyecto encabezado por Gustavo Lema.

¿Cómo le fue a los Pumas?

El responsable de esta bocanada de aire fue Guillermo Martínez. César Huerta metió el centro en un tiro de esquina y en el área apareció 'Memote' quien con su estatura pudo rematar (72') para despertar a los pocos asistentes del estadio Olímpico Universitario.

Literal el juego estaba somnífero, ninguno de los equipos regaló emociones. Aunque hoy salen sonriendo y festejando, la crisis en los Universitarios es evidente, un gol no puede maquillar que estos jugadores no generan peligro y las pocas oportunidades que tienen no las concretan.

En los últimos minutos Pumas encontró el gol de la victoria.

Como la que tuvo Ignacio Pussetto (21') cuando Robert Ergas centró y el argentino no pudo rematar con dirección a portería, como esta jugada tuvieron dos más que finalizaron de la misma manera.

Además, por si faltaba algo en el cuadro del Pedregal, Jorge Ruvalcaba, uno de sus mejores elementos, tuvo que salir de cambio en el carrito de las desgracias tras una carrera con Brayan Angulo donde el jugador de Puebla se quedó con el balón y el mexicano se lesionó, no dejó de llorar dando a entender que puede ser algo grave.

El portero Julio González sí tuvo un par de intervenciones importantes cuando Puebla se animó a tirar de larga distancia.

En los minutos finales la Franja se quedó con un elemento menos por la expulsión de Emanuel Gularte, ni así Pumas pudo ampliar la ventaja.

¡TIENE UN MARTILLO EN LA CABEZA!🔨💥

La afición auriazul está molesta con el equipo y en especial con el técnico, al grado de corear "fuera Lema, fuera Lema" aún con el triunfo.

Este oxígeno para el estratega Gustavo Lema podría tener poco tiempo de caducidad porque el calendario para los Felinos luce complicado con Xolos, América, Toluca en las siguientes fechas y no perdonarán los errores defensivos, por el momento los Felinos cortan la racha de tres derrotas consecutivas y llegan a 13 puntos.