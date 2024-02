Pumas jugó ante Puebla uno de los peores partidos en la era de Gustavo Lema, un duelo en el que tardó para sentirse cómodo y en el que encontró en Alí Ávila a su figura para con un doblete derrotar y uno más de Guillermo Martínez vencer (3-0) a Puebla.

Quizá fue el insoportable calor en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, ese que en voz de los protagonistas ya no es ventaja y no les permite mostrar su mejor futbol, pero que fue suficiente para derrotar a un equipo poblano que no existió en el Estadio Olímpico Universitario y volvió al camino de la incertidumbre.

El 'Goya', que retumbó en la tribuna con el silbatazo inicial, acompañó al equipo en todo momento, en especial al ver a su equipo generar oportunidades claras sobre el arco de Iván Rodríguez.

Lo más cerca que estuvo Pumas de la anotación en la primera parte fue gracias a un par de remates de Guillermo Martínez, quien no se encontró cómodo ante su exequipo.

Un equipo poblano que con sus limitaciones al ataque y carencias defensivas, protegió su meta para llevarse la igualdad al descanso.

En la parte complementaria e impulsados por la fanaticada, los universitarios fueron más peligrosos encontrando con el ingreso de Leo Suárez y Alí Ávila mayores oportunidades.

Piezas claves para abrir el marcador, luego de un terrible error defensivo que dejó en inmejorable posición a Alí Ávila, quien ante la salida del portero definió al 76'.

La anotación universitaria fue un golpe letal para Puebla, que golpeado anímicamente vio el doblete de Ávila, jugador universitario, quien ganó la espalda defensiva y anotó su doblete al 82'.

La tarde redonda para Pumas concluyó con la anotación de Guillermo Martínez, quien aprovechó un centro de Leo Suárez para aplicar la 'ley del ex' y poner cifras definitivas al 90+6'.

