Raúl Jiménez ilusiona a los aficionados del América con su regreso: 'No me veo en ningún otro equipo'

La renovación de Henry Martín con el América se alargó de más, por lo que se dijo que la directiva estuvo buscando opciones en caso de que el atacante yucateco decidiera tomar otra de las ofertas que tuvo sobre la mesa.

Uno de los nombres que más sonó fue el de Raúl Jiménez, quien estuvo contemplado para reforzar el ataque de las Águilas, aunque eso significaría decir adiós al Viejo Continente.

¿Raúl Jiménez quiere reforzar al América?

Un gran sector del americanismo desea ver de nuevo con el uniforme azulcrema a Raúl Jiménez, situación a la que no está cerrado el delantero mexicano, ya que está firme en su deseo de que si regresa a México, sea con el América.

“Es algo que sí ha pasado por mi cabeza (volver a la Liga MX). Siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando a ningún otro equipo. No es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy", comentó a Claro Sports.

¿Se quiere retirar en Europa?

Sin embargo, pese a todos los rumores que rodean a Jiménez sobre su posible retorno al equipo de Coapa, el actual de delantero del Fulham fue claro al señalar que tiene dos años de contrato en Inglaterra y quiere cumplirlos.

Por otra parte, en una noticia que desilusionará a más de un fanático de las Águilas, Jiménez no descartó ya no jugar más en el futbol mexicano, porque tiene contemplado retirarse en Europa.

"Ahorita me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato mínimo otros dos años más aquí (Fulham). Yo quiero cumplirlos y después ya ver. Si me llego a retirar aquí en Europa también sería algo muy padre, para terminar una carrera y hacerlo de la mejor manera, pero no me cierro las puertas de volver a México”, comentó el delantero mexicano.