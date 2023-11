La Selección Mexicana se encuentra en horas cruciales luego de perder (2-0) ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La escuadra de Jaime Lozano se complicó su clasificación a la próxima Copa América y ahora tendrá que conseguir una remontada en el Estadio Azteca.

En la previa del partido de este martes, el Jimmy ofreció una conferencia de prensa y ofreció sus argumentos para explicar la sorpresiva derrota en Tegucigalpa.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron del todo bien. Ricardo Ferretti no quedó nada satisfecho tras escuchar sus justificaciones y no dudó en criticarlo.

“¿Mentalidad? Esta es una excusa barata, decir que faltó mentalidad. Un jugador de Selección Nacional que vaya a jugar contra Honduras, ¿no sabe lo que está jugando? ¡Por el amor de Dios! Ten consciencia. No [nos] podemos estar excusando en esto”.

En la mesa de Futbol Picante de ESPN, el Tuca también aprovechó para señalar a los futbolistas mexicanos por su forma de pensar.

“¿Por qué no son sinceros? ¿La mentalidad cuál es? Entonces piensan: no me importa pierdo 2-0 allá y aquí les gano por 5. ¿Esta es la mentalidad de un profesional?, cuestionó fuertemente el entrenador más ganador en la historia de la Liga MX.