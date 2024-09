Ahora que está tan de moda el tema de Javier Aguirre, muchos se han dado a la tarea de recordar su paso en los anteriores dos ciclos mundialistas, los cuales quedaron marcados por las dolorosas derrotas ante Estados Unidos y Argentina, en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, respectivamente.

Ese par de tropiezos fueron ante selecciones con las que los mexicanos tienen una férrea rivalidad. Además, la eliminación en la competencia africana tuvo el plus que vino precedida de muchos errores de los tricolores, resaltando el de Ricardo Osorio.

¿Cómo reaccionó Ricardo Osorio por su error en 2010?

México tuvo uno de sus peores procesos mundialistas en 2010, por lo que Javier Aguirre tuvo que aplicar su segundo bomberazo. Sin embargo, la realidad es que el funcionamiento del Tri siempre quedó a deber.

Luego de pasar la fase de grupos, la Selección Mexicana le tocó enfrentar en Octavos de Final a Argentina, duelo en el que todos los nacionales confiaban que podían tomar revancha lo que sucedido en la misma instancia, pero en Alemania 2006.

Sin embargo, los mexicanos fueron incapaces de frenar a Carlos Tévez, Lionel Messi y compañía. Primero un gol en claro fuera de lugar del Apache y después un error que enmudeció a todos los aficionados tricolores: el regalito de Ricardo Osorio a Gonzalo Higuaín que marcó el rumbo de la derrota.

Ese episodio marcó la carrera del defensa, quien se abrió y por fin habló del tema. A casi 15 años de esa tremenda pifia, Osorio reconoció que muchos de sus compañeros lo regañaron fuerte en el vestidor y aprovechó para ofrecer disculpas al país por su error.

“Quiero jalar esto (a un lado), pega en los tachones y se va para el otro lado, y sale para allá. Eso fue. Llega Higuaín, nombre wey, hoy me da risa, pero la pasé muy mal. Dije, ‘de aquí soy, vamos muchachos’, pero no, no nos alcanzó. Llego al vestidor y varios me hablaron fuerte.

“Lloré como no tienes idea wey, un pedo de frustración, de coraje, que no sabía si iba a jugar otra Copa del Mundo. Digo, ‘perdón México, muchachos, perdónenme’. No es fácil de digerir. La pasé mal esa noche, la otra semana. México me mataba”, mencionó en el podcast de Yosgart Gutiérrez.