Ricardo Peláez salió de las "Águilas" del América sin la posibilidad de despedirse de sus jugadores. Un día que lo marcó porque "dejó" ir la vida: "Mal, muy triste la salida, porque dejé la vida. Te lo juro, dejé la vida".

Durante una entrevista con el conductor Jorge "Burro" Van Rankin, el exdirectivo azulcrema se sinceró sobre cómo fue su salida del plantel, donde duró cinco años. Y es que, en abril del 2017, dejó la presidencia deportiva de Coapa.

En palabras de Peláez, ni siquiera lo dejaron despedirse de los futbolistas, a lo que él contestó "¿Por qué no me voy a despedir? ¿A quién maté? ¿A quién secuestré ¿Qué me robé?".

La frustación fue un sentimiento que lo acompañó después de que Yon de Luisa y Mauricio Culebro llegaron a su oficina para decirle "hasta aquí". Un "adiós" que fue inmediato porque, cuando intentó darle la noticia a los futbolistas de las "Águilas", fue detenido por elementos de seguridad; causando que los jugadores sólo se limitaran a verlo desde una reja de las instalaciones.

"Una frustración. ¿Qué hice? Siempre he sido director deportivo. En América, en Chivas, en Cruz Azul, en Selección [Mexicana]. Hay un área operativa, que maneja el dinero. Yo no manejo dinero. Nunca pasó un pu… peso por mis manos", sentenció Peláez.

Aun con ello, mostró agradecimiento para Emilio Azcárraga y se limitó a lamentar la situación: "¡Qué mal que haya sido así!".

¿Contra quién se enfrentará América en el Play-In del Apertura 2024?

En el presente, las "Águilas" del América no viven su mejor momento. Después de que se les escapara su boleto para la Liguilla del Apertura 2024, tras caer ante los "Diablos Rojos" de Toluca, deberán pelear por primera vez en el Play-In.

El próximo rival de los azulcremas serán los "Xolos" de Tijuana. Un compromiso programado para el próximo jueves, 21 de noviembre, a las 21:00 (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Caliente.

