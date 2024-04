La relación entre Ricardo Salinas Pliego y el partido político que actualmente gobierna, MORENA, no está cerca de sanar. Tras declaraciones controversiales entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el dueño de TV Azteca, los rumores sobre una mudanza del Mazatlán FC de Sinaloa, estado gobernado por Rubern Rocha Moya, morenista, han despertado las alarmas en Veracruz y Morelia.

Los rumores saltaron por la posibilidad de un regreso de los Cañoneros a la capital michoacana, de donde salieron rumbo al puerto sinaloense dejando atrás las historia del Morelia FC y una gran afición. De igual manera en Veracruz, con la posibilidad de regresar a los Tiburones Rojos al puerto jarocho; sin embargo, Salinas Pliego ha salido a hablar de estas posibilidades.

Lee también Alexis Vega fue captado bebiendo cerveza en pleno partido entre Toluca y San Luis

¿Mazatlán FC se mudará de Sinaloa?

El dueño de TV Azteca, del Mazatlán y del Puebla, salió al paso de los rumores para desmentirlos, asegurando que por ahora no contempla mover a su equipo del Kraken.

"Anda por ahí un rumor, no sé de dónde salió, que nos vamos a llevar el equipo, pero claro que no. Aquí estamos y aquí seguimos y le vamos a dar la vuelta. Viene la siguiente temporada y esto no se acaba hasta que se acaba", externó Salinas.

Además, habló del momento deportivo que atraviesa el equipo, quien cayó derrotado este viernes ante Bravos de Juárez por 2-0, y hasta el momento estaría en antepenúltimo lugar de la tabla porcentual, lo que implicaría pagar una multa de 33 millones de pesos; sin embargo, el equipo de la capital de Chihuahua podría asaltar esta posición en la última jornada del Clausura 2024.