Los Cañoneros del Mazatlán sorprendieron en este Apertura 2024, al fichar al mexicano Rodolfo Pizarro, quien salió de manera inesperada del AEK de Grecia, aunque su estancia en el futbol Griego fue muy corta, el mediocampista tiene claro que haber jugado en dicha liga fue una de las peores decisiones en su carrera por lo cual buscará darle vuelta a la página con su nuevo equipo de la Liga MX.

¿Qué dijo Rodolfo Pizarro sobre su experiencia en Grecia?

El ahora jugador del Mazatlán manifestó en una entrevista para TV Azteca que estaba cumpliendo el sueño de jugar en Europa, pero termino siendo una experiencia no grata y al final se terminó convirtiendo en la peor decisión de su vida.

“Si tendría que decir que fue buena o mala, diría que ha sido la peor decisión que he tomado porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta. Si tuviera que volver a tomar la decisión, no la hubiera tomado, sabiendo las cosas que hubieran pasado, pero bueno son cuestiones de vida, te hacen aprender, valorar las cosas y ahora te digo estoy contento acá”, destacó.

El mexicano reiteró que pese a lo que vivió en Europa se queda con los buenos momentos; “fue una buena experiencia, el haber ido, el haber jugado en Europa, partidos ahí importantes”, explicó.

El mediocampista que jugó para equipos como Pachuca, Chivas, Monterrey, podría tener sus primeros minutos con el Mazatlán en esta fecha número ocho cuando reciban al equipo de los Rayos del Necaxa.

Monterrey fue su último equipo en la Liga MX. Foto: Imago7.

Los Cañoneros están en el puesto número 14 de la tabla general con cinco unidades, una victoria sobre los Rayos los alejaría de los últimos lugares de la tabla.