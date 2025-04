Después de la final perdida contra América en el Apertura 2024, cualquiera hubiera pensado que los Rayados de Monterrey tendrían un rol protagónico en el Clausura 2025, aún más con los refuerzos que llegaron este semestre. Sin embargo, la realidad los golpeó. En Liga MX no encuentran el rumbo, están al borde de perder su lugar en la repesca y hace unos meses fueron eliminados en primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Sus malos resultados no sólo provocaron el malestar y decepción de sus aficionados, también de los críticos y analistas en los medios de comunicación. Uno de ellos es el 'Ruso' Zamogilny, comentarista en Televisa, quien señaló a la directiva del Monterrey por el mal presente del equipo.

Lee también Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 16 del Clausura 2025?

"No intervinieron a tiempo en una relación que ellos tal vez, no sé si no se dieron cuenta o percataron que estaba distanciándose el cuerpo técnico de los jugadores y necesitaban alguien que hiciera esa unión y muchas veces la directiva se tiene que parar y diga eh muchachos, la próxima no se va el entrenador, se van ustedes" declaró el exfutbolista.

"A mi me parece que a tiempo, que dentro del vestidor la directiva te ratifique y que llegue a hablar como se habla en los vestidores y decir muchachos si no se ponen las pilas varios se van, o se juntan y tiran para el mismo lado o a ver cómo le hacen" concluyó.

Actualmente, Rayados está noveno en la tabla de posiciones con 22 puntos, y con dos partidos por jugar contra dos de los equipos más sólidos del torneo, no tiene su lugar asegurado en el Play-In.

Lee también Nahuel Guzmán "Está peor de la cabeza que el Dibu Martínez"

¿QUÉ PARTIDOS LE QUEDAN AL MONTERREY EN EL CLAUSURA 2025?

Jornada 16: de local vs América el miércoles 16 de abril a las 19:00 horas

Jornada 17: de visita vs León el domingo 20 de abril a las 19:05 horas

Lee también Cruz Azul es nuevo líder en Concacaf y sueña con el Mundial de Clubes