Santiago Giménez confiesa que se desvela para ver los partidos de Cruz Azul

Los colores por un equipo no conocen de distancia y horarios, para claro ejemplo el vínculo que sigue teniendo Santiago Giménez por Cruz Azul.

El actual jugador del Feyenoord en los Países Bajos reveló que se desvela para ver los partidos de la Máquina.

“Sí, a veces sí me quedo despierto, más cuando es después de un partido que sé que no voy a entrenar al día siguiente me desvelo para verlos y espero que les vaya bien”, comentó Santi en entrevista a Fox Sports.

Lee también Chicote Calderón se compromete a “ser una nueva persona” en América

Giménez actualmente radica en Rotterdam y son siete horas de diferencia entre aquella localidad de Países Bajos y México.

Al ser cuestionado sobre los refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2024, Bebote reconoce que hicieron un gran trabajo para conformar la plantilla.

“Se reforzaron bastante bien y creo que desde antes ya teníamos un plantel bastante completo, y espero que este torneo sea el golpe de autoridad de Cruz Azul de decir: ‘acá estamos’”, compartió Santiago.

🥹🚂 'A VECES SÍ ME QUEDO DESPIERTO PARA VER LOS PARTIDOS DE CRUZ AZUL'



¡Santiago Giménez no olvida a La Máquina! Espera que el CL24 sea el golpe de autoridad para lograr la décima 💙#LUP pic.twitter.com/hqnzXG3SWM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 9, 2024

Lee también Cristiano Ronaldo le regala carro de lujo a su madre por su cumpleaños