La Selección Mexicana consiguió obtener ligera tranquilidad con la obtención del trofeo de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor superó a sus dos rivales del Final Four (Canadá y Panamá) y le arrebató la corona a Estados Unidos, el tricampeón del torneo.

La escuadra de Javier Aguirre marcó cuatro anotaciones, dos en las semifinales y dos en la final, y únicamente recibió una en contra.

Los cuatro goles de México los convirtió Raúl Jiménez, quien continúa sorprendiendo a propios y extraños con su rendimiento goleador, tanto en su club como en selección.

Sin embargo, la nota negativa de la Selección Mexicana se la llevó Santiago Giménez porque recibió la oportunidad de ser titular en los dos partidos juntos al Lobo de Tepeji, pero no se pudo hacer presente en el marcador ni una sola ocasión.

Lee También Santiago Giménez exhibe a Javier Aguirre: “Nos dice que le vale madres jugar bonito”

El Bebote continúa con la pólvora mojada y mantiene su larga racha sin poder marcar, con el Milan tampoco ha podido convertir desde hace casi dos meses.

No obstante, el propio centrodelantero mexicano no se alarma por la racha negativa que no le ha permitido lanzar un grito de gol y prefiere aceptar con madurez esa obligación de ser el romperedes de la Selección Mexicana.

“Más que una presión, lo veo como una responsabilidad el que tanta gente confíe en ti y que sepa que puedes dar mucho. Me genera una responsabilidad que me gusta tomar porque no la gente no te pide algo que no puedas dar, sino algo que sabe que puedes dar”, declaró.

En la entrevista que tuvo con Christian Martinoli y Luis García para TV Azteca Deportes, Santiago Giménez no dejó pasar la oportunidad de reclamarles directamente por ser unos severos críticos, a pesar de los recientes resultados del Tricolor.

Lee También VIDEO: Santiago Giménez falla penalti con el Milan y amplía su racha negativa sin poder anotar

“Colectivamente estamos en gran momento como selección, somos los últimos campeones de Copa Oro y de Nations League, entonces las aguas están un poco calmadas, aunque ustedes nos siguen reventando”, señaló entre risas.

El Bebote bromeó con la pareja de TV Azteca sobre los comentarios que recibe, pero agradeció porque lo empujan a ser mejor.

“Los aprecio mucho a los dos, por más que me revienten, ahí estamos… no pasa nada, yo entiendo, es presión de la buena”, aclaró el delantero del Milan.

Fiel a su estilo, Christian Martinoli se burló de las palabras de Santiago Giménez y le advirtió que lo seguirán criticando como acostumbran.

“Y seguiremos [reventando]… para eso nos pagan, imagínate si ustedes siempre ganan, es muy aburrido, el mormo es cuando pierden, ahí está lo bueno, [pero] te vamos a defender de Zaguito”, compartió el narrador de TV Azteca.