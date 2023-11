Julián Quiñones vive su primera concentración ya como un integrante más de la Selección Mexicana y de inmediato fue víctima de las novatadas en el Tricolor.

El delantero del América tuvo que cantar en la cena del equipo mexicano, arriba de una silla y ante la mirada de todos sus compañeros y staff del combinado nacional.

Entre carcajadas, abucheos y esquivando objetos que le lanzaban, el naturalizado mexicano canto "Que vuelvas", famoso éxito de Carín León y Grupo Frontera, apoyado de su teléfono celular.

El nacido en Colombia fue víctima como todos los que han vestido la playera del Tricolor por primera vez. No se salvó, pero ahora viene la verdadera prueba para Quiñones, que podría debutar esta noche contra el equipo catracho.

El ex del Atlas ya había entrenado con la Selección, previo a la Fecha FIFA de octubre; sin embargo, no jugó ni viajó con ellos ya que todavía no tenía su pasaporte mexicano.

"El equipo lo ha recibido de buena manera. Es un buen grupo y ahora él tiene que hacer lo que sabe y lo que ha venido haciendo de buena manera que es jugar al futbol", declaró Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana.

