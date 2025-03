Los Rayados del Monterrey sumaron una nueva victoria en el Gigante de Acero, al golear 4-2 al conjunto de Santos Laguna en el Clausura 2025. Este compromiso también enmarcó la primera anotación en la Liga MX del español Sergio Ramos, que durante los 90 minutos ha demostrado que está lleno de liderazgo y es capaz de contagiar a sus compañeros.

En los dos partidos en los que ha estado el defensa con los Rayados, la actitud de sus compañeros es diferente, pues se nota la entrega y no quieren quedarse atrás con las exigencias de Ramos.

¿Por qué Sergio Ramos encaró a uno se sus compañeros de Rayados?

Pero tal parece que Ramos es demasiado exigente con ellos, durante el juego contra los Laguneros, Rayados le dio la vuelta al marcador y en la tercera anotación por conducto de Sergio Canales, quien sacó un disparo machucado, dejo sin posibilidad de hacer algo más al portero Carlos Acevedo.

Sergio Ramos celebra su gol ante Santos Laguna, en el triunfo de Rayados de la Jornada 10 del Clausura 2025. FOTO: Imago7

Durante el festejo, Sergio Ramos abandonó su posición para alcanzar a su compañero Nelson Deossa quien se encontraba cabizbajo, lo encaró de una manera muy efusiva para invitarlo al festejo con el resto de sus compañeros.

Algunos usuarios en redes sociales, justificaron que el jugador colombiano no festeja por la religión que práctica, mientras que otros dicen que no hay una buna relación con Canales; sin embargo, estos motivos parecen no importarle a Sergio Ramos.