Tras el mal resultado que arrojó el equipo del Monterrey en la Leagues Cup, al quedar eliminados en la primera parte de este torneo, fue el determinante necesario para que Fernando Ortiz dejara el puesto de entrenador y después de ese mal momento que vivió el argentino, posiblemente tenga una revancha con otro equipo de la Liga MX.

¿Qué dijo el Tano Ortiz sobre la situación de Santos Laguna?

En una entrevista para TUDN el Tano señaló que le gustaría dirigir al equipo donde jugó alguna vez; “Santos es un equipo donde yo jugué y deje una buena imagen, quizá el día de mañana pueda producir que yo sea el entrenador. La verdad es que estoy abierto a todos los equipos de la Liga MX, incluso otros mercados como la MLS, la Liga Brasileña, nosotros queremos trabajar y llevar a cabo todo lo que pasamos”.

Actualmente el equipo de Santos es el último lugar de la tabla general con ocho puntos y posiblemente la continuidad de Ignacio Ambriz dependerá del Comité Deportivo.

Algunos de los candidatos para levantar el mal momento que tiene el equipo lagunero es el Tano y Diego Cocca.

Por otra parte, el Tano habló de su salida del América, señalando que las formas en que Salió no fueron las correctas; “de América tengo palabras de agradecimiento, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar en muchísimas ocasiones, es el club donde se medio la oportunidad de trabajar, yo lo he dado todo y lo que se ha dicho yo estoy tranquilo porque se las cosas que he hablado con Santiago y nada de lo que se dijo es cierto”.

“Tengo palabras de agradecimiento a una institución que me dio la oportunidad de dirigir en primera división”, finalizó.