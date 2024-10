Alberto Ugalde mejor conocido como Don Beto una vez más resaltó que no solo apoyar al equipo de sus amores, los Pumas de la UNAM, mediante creativas porras es lo suyo, también la narración es algo que se le da. En un video en TikTok demostró que esta listo para narrar cualquier partido de los universitarios.

En el video se muestra como Don Beto narra una posible acción de gol; “Se está preparando Funes Mori, toca a Chino Huertaaaaa. Uy, primer acercamiento serio, al minuto 17:22, el Chino Huerta”.

Don Beto solo se ha ganado diferentes insultos. Foto: Especial.

Lamentablemente los comentarios en contra de Don Beto no se hicieron esperar; “Don Beto ¿A qué hora se callar el hocico? Póngase a hacer algo de provecho. Ya por favor, Don Beto, me recuerda a Ludovico cuando le apagan el micrófono para que no narrara”, escribió el usuario.

Otros comentarios fueron; “no entiendo ¿Por qué las agresiones a Don Beto? Es un icono este señor”.

Esta no es la primera ocasión en que Don Beto es juzgado por la afición de los Pumas, ya que en otras ocasiones ha pedido apoyo monetario para que sigua asistiendo a los partidos de Pumas y también ha prestado sus servicios para animar fiestas con un costo de seis mil pesos, más los viáticos en caso de que sea una distancia considerable.