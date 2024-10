La situación que actualmente está viviendo Chivas en el campeonato mexicano es realmente preocupante pues va desde el tema directivo hasta con los jugadores, el más indicado para explicar que es lo que está pasando con el equipo rojiblanco es el dueño Amaury Vergara, así lo consideró Marco Fabián de la Mora, quien formó parte del equipo la década pasada y dejo un paso significativo.

¿Qué dijo Marco Fabián sobre la salida de Fernando Gago?

En una entrevista que tuvo con Fox Sports, Fabián detalló que la situación que atraviesa el equipo empieza con las especulaciones de la salida del técnico; “Amaury tendría que hacer algo, tomar decisiones importantes. Primeramente, tendría que salir a dar la cara, siendo presidente del equipo, que pudiera poner orden en cuestiones como, por ejemplo, la del técnico, no sé la clausula que haya tenido Fernando Gago, pero no puede ser que se te haya ido en cualquier momento, creo que debe de haber clausulas importantes o procesos donde tengas claro que el entrenador va a estar contigo en tu proyecto y que no este siempre pasando eso”.

Al ser cuestionado por la derrota de Guadalajara contra el Atlas y lo que hizo Roberto Alvarado al detonar un cohete contra la prensa, Marco expresó que son señales de Chivas se encuentra en crisis.

“Difícil y triste lo que está pasando. Es una institución al igual que el América, histórica, es una institución que todo lo bueno se maximiza, pero también las cosas malas y más el bache que esta sucediendo ahora, creo que le da la vuelta al mundo en muchas situaciones, que se te vaya el técnico. Para mi lo deportivo a veces es lo más importante, los malos resultados que hoy van de la mano, yo estuve como jugador, era inaceptable perder el clásico, perder partidos importantes y hoy en día creo que todo va de la mano”.

Por último Marco Fabian señaló que le hubiera gustado culminar su etapa como jugador con el equipo de sus amores que fueron las Chivas.