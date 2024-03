¿'Tata' Martino regaló el partido contra Argentina? Edson Álvarez asegura que lo 'trato como si fuera un extraño'

En diciembre de 2022, Argentina se proclamó campeona del mundo tras derrotar a Francia en la gran Final en Qatar; sin embargo, una noche pudo cambiarlo todo semanas atrás, ya que la albiceleste estuvo contra las cuerdas temprano en el Mundial, y México se pudo haber convertido en su verdugo; sin embargo, el planteamiento de Gerardo 'Tata' Martino no resultó conveniente.

Tras la derrota mexicana a manos de la selección argentina, los aficionados tricolores, así como un sector de la prensa detectaron algo irregular en el planteamiento de Gerardo Martino, y ahora una declaración de Edson ha sembrado más dudas sobre las verdaderas intenciones del seleccionador, que vio a su país vencer a la selección para la que él trabajaba.

¿Qué dijo Edson Álvarez sobre 'Tata' Martino en Qatar 2022?

Edson, que actualmente es uno de los estandartes de la Selección Mexicana por el gran nivel que cuenta en su club, el West Ham de la Premier League, ha revelado que para el partido contra Argentina, el 'Tata' Martino no le tuvo la confianza que le había demostrado anteriormente.

"Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sabía que tenía muchas posibilidades de jugar. llega el partido de Polonia hasta ahí todo iba bien, con él la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un... alguien extraño. Como si nunca me hubiera visto jugar... no inicié y no jugué”, expresó Edson.

⁉️ ¿Qué pasó con 'El Tata' Martino y Edson en Qatar 2022? Le confesó TODO al @burrovan en EXCLUSIVA para #SomosCalienteTV



"Me convertí en un extraño para él..." 💢 pic.twitter.com/ccHRwTOMg6 — Caliente TV (@somoscalientetv) March 19, 2024

Ante estas declaraciones, nuevas dudas sobre la intención de Martino en ese preciso encuentro han saltado, sobre todo porque el gol con el que se adelantó la albiceleste tuvo implicación directa con el medio de contención, ya que Messi aprovechó un espacio en el centro del campo para disparar al arco sin incomodidad alguna.