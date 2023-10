VIDEO: Tiago Volpi protagoniza intenso altercado tras el Toluca vs Querétaro

A pesar del triunfo del Toluca contra el Querétaro, el guardameta de los Diablos protagonizó un intenso altercado con el cuerpo técnico de los Gallos, al grado de que sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que se fueran a los golpes.

Al terminar el encuentro #TiagoVolpi tuvo un altercado con el entrenador de los #Gallos

En espera de sus declaraciones respecto a lo que sucedió en la cancha del #N10 @TolucaFC @Club_Queretaro pic.twitter.com/Z4JvL3AJlh — Chris González ❤️🤍⚽ (@ChrisG_ofi) October 8, 2023

Posteriormente, el guardameta brasileño afirmó que fue un directivo queretano el que fue a provocarlo con insultos, desatando su furia.

“Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar”, mencionó.

Tiago Volpi llegó a cuatro goles en el Apertura 2023

Antes de que el encuentro se viera opacado por el altercado, Tiago Volpi volvió a marcar y llegó a cuatro goles en lo que va del Apertura 2023.

🚀⚽️😈¡Goool del Toluca!

🚀⚽️😈¡Goool del Toluca!



👹 ¡Apareció el goleador! Volpi anota desde los once pasos 🥅⚽️



😈 2-1 🐓



🔴 EN VIVO

📺 Las Estrellas#LoNuestroEsElFutbol | #NuestroViaje | #Somos pic.twitter.com/INpy5QRjB3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 8, 2023

Los Diablos Rojos sumaron su cuarta victoria del torno y se ubican en la quinta posición con 18 puntos; de momento clasificarían directamente a la Liguilla.