Cruz Azul cayó el sábado, en el minuto 97', ante las Chivas del Guadalajara y se despidió del Apertura 2023, al estar ubicado en la posición 16 de la tabla de Liga MX, solo por encima de Atlas y Necaxa.

El conjunto de La Noria comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas y una dura eliminación de la Leagues Cup, lo que provocó que Ricardo Ferretti fuera despedido para el regreso del torneo Apertura 2023 en la Jornada 4, donde debutó Joaquín Moreno.

¿Qué dijo el Tuca sobre la eliminación de Cruz Azul?

Luego de la eliminación de Cruz Azul, ante las acusaciones de rotundo fracaso por parte de la afición y los periodistas, Ricardo Ferretti salió a ponerle el 'pecho a las balas' y aceptó su parte de culpa.

"Claro que asumo mi responsabilidad (en el fracaso de La Máquina), porque fue un grupo que yo organicé. Tengo responsabilidad en traer a (Carlos) Salcedo, (Jesús) Dueñas, (Willer) Ditta", comentó el técnico en Futbol Picante.

Además, Ferretti añadió que él buscó contratar a Ángel Sepúlveda en su etapa, pero se lo negó la directiva. "Desde la llegada de Ángel Sepúlveda, tú ves la producción de puntos cómo aumentó, es lo que me faltó en la etapa. Yo pedí a Sepúlveda, pero le dieron que no lo soltaban en Querétaro. Llegó el despido y ya no hubo manera de trabajar con él".

Además, cuando aceptaba su responsabilidad en la eliminación, 'Tuca' dejó entrever que al delantero, Diber Cambindo, y al mediocampista, Kevin Castaño, ambos colombianos, los contrató el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez.