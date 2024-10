La salida de Robert Dante Siboldi de Tigres no se dio de la mejor manera, a pesar de que había conseguido levantar el trofeo del Clausura 2023.

El director técnico uruguayo y su cuerpo técnico fueron acusados de haber filtrado información a los Rayados de Monterrey para los cuartos de final del Clausura 2024.

Sin embargo, el propio exportero desmintió a la directiva de los Universitarios y la acusó de dañar su imagen pública, por lo que decidió emprender acciones legales.

En los últimos días, su nombre ha sonado fuertemente como uno de los principales candidatos a sustituir a Fernando en el banquillo de Chivas.

Durante un enlace de Futbol Picante con el corresponsal de ESPN en Guadalajara, Jesús Bernal, Ricardo Ferretti decidió salir a defender a Robert Dante Siboldi y explotó contra los dirigentes de Tigres.

“Es una persona integra. No tuvieron los pantalones para decirle: sabes qué, ya no te queremos. Inventaron jaladas a un ser humano que les dio mucho, esto no se vale”, sentenció.

El director técnico brasileño estalló en plena transmisión del programo y no se guardó nada para criticar fuertemente cómo fue tratado en su salida.

“Por eso que dijeron, la gente de allá lo está perjudicando en Chivas. ¡No se vale! Lo que él hizo en Tigres fue darles y le retribuyeron con calumnias”, señaló el Tuca Ferretti.